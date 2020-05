Milito: “Triplete Inter, ricordi indimenticabili. Il racconto dei miei gol”

Milito, dieci anni fa a quest’ora, era già l’uomo simbolo del Triplete dell’Inter visto che si era già conclusa la finale di Champions League col Bayern Monaco. L’autore della doppietta decisiva a Madrid ha parlato anche al quotidiano argentino Olé, raccontando i due gol del trionfo.

PERFETTI – Diego Milito torna sulla strepitosa stagione 2009-2010, la sua prima con l’Inter. Al debutto in nerazzurro fu il protagonista assoluto del Triplete: «Ottenere quello che abbiamo ottenuto quell’anno, e con quel gruppo di giocatori, è stato fantastico. Il Bayern Monaco era una grande squadra, che rispettavamo, però noi arrivammo molto bene alla partita, soprattutto avevamo grande fiducia. Avevamo un gruppo di giocatori straordinari, condotti da un grande allenatore che ci ha convinti e ci ha permesso di lottare per questo sogno che avevamo dal primo giorno. Questa è una cosa su cui si dà più valore, perché è molto difficile da conquistare. È un motivo di orgoglio essere stato parte di questa squadra».

IL RACCONTO – Milito poi ripercorre le due marcature di Bayern Monaco-Inter: «Il primo fu un rinvio lungo di Julio César. Da lì Wesley Sneijder controlla il pallone e io vado in area, perché sapevo che ogni volta che entrava in possesso mi cercava sempre. Mi ha dato un assist splendido in profondità fra il centrale e il terzino sinistro, quando mi sono ritrovato davanti il portiere ho fatto una finta per farlo buttare e darmi la possibilità di trovare lo spazio. Il secondo fu una giocata che cercavo sempre di fare: doppio dribbling nell’uno contro uno, per fortuna mi uscì bene. Mi portai il pallone sul destro per piazzarla sull’altro palo. Sono stati due gol splendidi e molto importanti per la mia carriera, per tutto quanto significato. I ricordi sono indimenticabili e il valore, col passare del tempo, è aumentato».

Fonte: Olé