Milito: “Messi? L’Inter può davvero provare il colpo! Lautaro Martinez…”

Milito è intervenuto nel corso della trasmissione Closs Continental, sulla radio argentina Radio Continental, e ha parlato anche di Messi. Secondo lui per l’Inter l’ipotesi non sarebbe così impossibile, mentre per Lautaro Martinez non ci sono grosse novità di mercato.

SOGNO POSSIBILE? – Così Diego Milito: «Sì, logicamente ho contatti con l’Inter, soprattutto con Javier Zanetti che è vice president. Comprare Lionel Messi, perché no? Sognare non costa nulla. Credo che, se si resta dentro del fair play finanziario che in Europa è molto ristretto, l’Inter possa davvero provare il colpo. Passa anche per il Barcellona e per la situazione personale sua, che conosciamo com’è, ma a me piacerebbe molto vedere Messi giocare nell’Inter. Lautaro Martinez? L’ho seguito, vedo le partite dell’Inter e so che lui è tranquillo. È un ragazzo che deve continuare a crescere e a perfezionare le cose, ma è un ragazzo fantastico. In Italia si è adattato molto rapidamente a un tipo di calcio molto difficili e a un club con ambizioni grandi. L’ha fatto nella miglior maniera, tanto che il Barcellona ha messo gli occhi su di lui. Deve restare tranquillo, giocare da professionista e mantenere la testa sulle spalle, poi arriverà il meglio per la sua carriera».