Milito: «Lautaro Martinez? In Nazionale c’è sempre concorrenza! L’Inter…»

Milito è presente in Qatar per assistere al Mondiale così come tanti altri ex Inter. L’ex attaccante argentino, intervenuto ai microfoni di Tancredi Palmeri per Radio Sportiva, parla anche del momento di Lautaro Martinez, scivolato alle spalle di Julian Alvarez. Di seguito le sue dichiarazioni

SOGNO – Diego Milito è in Qatar dove ha assistito alla semifinale tra Croazia e Argentina e adesso chiaramente spera nella vittoria finale di Lionel Messi e compagni: «Speriamo dai, è un sogno per tutti, speriamo che domenica sia la volta giusta. Ho visto una grande unione da parte di tutti, sono convinti, hanno un sogno davanti e questo desiderio di raggiungere l’obiettivo. Speriamo che sia così».

CONCORRENZA – Milito parla anche di Lautaro Martinez, non più titolare: «È una Nazionale, noi abbiamo avuto per fortuna sempre tanti grandi attaccanti, quando giochi in una grande nazionale come la nostra c’è sempre concorrenza. Lautaro è e sarà sempre un giocatore importante anche se adesso è in panchina. Lautaro è un giocatore che non ha bisogno di essere consigliato a nessuno, è straordinario. Fin da piccolo ha fatto vedere le sue doti, l’Inter è stata brava a notarlo e prenderlo. Formazione anti Francia? È un problema di Scaloni e il suo staff, saranno capaci di una grande partita».