Milik (e altri due) obiettivo dell’Inter per gennaio: Conte vuole un attaccante

Arkadiusz Milik Napoli-Verona

Milik sempre più un nome concreto per l’Inter in vista del mercato di gennaio. Antonio Conte chiede un nuovo rinforzo in attacco. Secondo quanto riportato ancora da “Sportmediaset” (vedi QUI) la dirigenza valuta il nome del polacco ma non solo.

NUOVO RINFORZO – Milik è stato messo fuori rosa dal Napoli a seguito delle vicende legate a un suo possibile trasferimento alla Juventus o alla Roma nel corso dell’ultima sessione di mercato. A sei mesi dalla scadenza del contratto, il calciatore insieme al suo entourage, cerca una nuova sistemazione a partire dal mercato di gennaio. Antonio Conte chiede un nuovo rinforzo in attacco alla dirigenza dell’Inter, che nelle ultime settimane valuta il nome di Gervinho, anche se quello di Olivier Giroud resta sempre vivo ormai un anno. In cima alla lista dei desideri del tecnico però ci potrebbe essere proprio quello del centravanti polacco, che chiaramente non direbbe no all’Inter nonostante la presenza dell’inamovibile Romelu Lukaku. Gennaio non è poi così lontano e l’Inter probabilmente non resterà a guardare.

Fonte: Sportmediaset