Milan-Inter Women, monologo nerazzurro nel derby: poker pazzesco

Il derby Women, tra Milan e Inter, parla nerazzurra. Dopo un primo tempo in parità, le nerazzurre nel secondo tempo escono di prepotenza e lasciano il Milan a sedere. 4-1 per l’Inter Women al triplice fischio.

VITTORIA – Si è chiuso con il risultato di 4-1 per l’Inter il derby Femminile in scena al centro sportivo Vismara. I nerazzurri, dopo essere passati in vantaggio con Milinkovic nel primo tempo, erano stati raggiunti alla mezz’ora da un rigore trasformato da Domping. Il secondo tempo si apre con le stesse undici in campo, ma con l’Inter che prova a tenere la gestione della palla.

Milan-Inter Femminile, secondo tempo a tinte nerazzurre

RIPRESA – Al 54′ arriva una grande chance per il Milan, con Renzotti che dribbla l’avversaria rientrando sul mancino ma sulla conclusione colpisce la compagna Mascarello. Al 59′ arriva il secondo gol dell’Inter con Polli che salta prima Sorelli e poi Koivisto e col mancino batte di prepotenza Fedele. Al 70′ ci pensa Runarsdottir a salvare in corner un bel tiro di Cesarini. All’85’ arriva il terzo gol dell’Inter con Wullaert che mette in ghiaccio il derby. Cross perfetto di Detruyer dalla sinistra, fantastica volée per la calciatrice nerazzurra che spiazza Fedele. Al 90′ arriva anche il quarto gol che mette il definitivo sigillo al derby della Madonnina. Sempre Wullaert in contropiede buca Fedele e ragala all’Inter una vittoria importantissima.