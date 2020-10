Milan-Inter Women 4-1: tonfo nerazzurro, Marinelli sbaglia un rigore

Si conclude Milan-Inter Women, sesta giornata della Serie A femminile. Vittoria netta per le rossonere di Maurizio Ganz, che chiudono il derby 4-1. Di Gloria Marinelli l’unica rete nerazzurra, ma la numero 7 sbaglia un rigore.

TONFO – Dopo il primo tempo che si conclude sul 3-1, Milan-Inter Women riprende sullo stesso copione. Al 48′ arriva infatti la quarta rete rossonera, con la slovena Conc. Nerazzurre completamente stordite dal poker, tuttavia un’occasione per riaprire la gara c’è. Al quarto d’ora della ripresa Gloria Marinelli viene atterrata in area, guadagnando un calcio di rigore. La numero 7 va sul dischetto, però si fa neutralizzare da Korenciova, sbagliando l’occasione per il 4-2 e per la doppietta personale.

MILAN: 12 Korenciova; 33 Vitale, 6 Fusetti, 36 Agard; 13 Rizza, 15 Jane, 8 Rask (61′ 88 Mauri), 17 Conc, 27 Tucceri Cimini; 9 Giacinti, 10 Dowie.

A disposizione: 1 Piazza, 11 Grimshaw, 14 Kulis, 19 Morleo, 21 Spinelli, 22 Salvatori Rinaldi, 23 Longo, 24 Nano.

Allenatore: Maurizio Ganz

INTER: 1 Aprile; 13 Merlo, 23 Auvinen, 14 Kathellen, 6 Bartonova; 19 Alborghetti, 20 Simonetti, 10 Regazzoli; 7 Marinelli, 16 Møller (56′ 27 Tarenzi), 29 Mauro (72′ 9 Baresi).

A disposizione: 21 Marchitelli, 2 Quazzico, 17 Debever, 18 Pandini, 22 Catelli, 93 Rincón.

Allenatore: Attilio Sorbi

RETI: 5′ e 29′ Dowie, 32′ Giacinti, 48′ Conc; 7′ Marinelli

Arbitro: Maria Marotta (sez. Sapri)