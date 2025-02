Milan-Inter, le probabili formazioni per la 23ª giornata di Serie A

MILAN-INTER, PROBABILI FORMAZIONI CASA – Il Milan di Sergio Conceicao è in piena rivoluzione. Hanno salutato Alvaro Morata e Davide Calabria, che al derby con l’Inter non ci saranno, e rischia di partire anche Fikayo Tomori in direzione Tottenham. Dal canto suo, però, il tecnico portoghese ha già accolto Kyle Walker, che oggi esordirà, e Santiago Gimenez, il quale però andrà solamente in tribuna. Il vero dubbio di formazione riguarda in realtà la difesa. Pavlovic sicuro del posto, mentre uno tra lo stesso Tomori e l’acciaccato Matteo Gabbia si giocano il posto. In mezzo al campo, non ci sarà lo squalificato Fofana, dentro Bennacer con Musah e Reijnders. In avanti, Abraham il terminale offensivo con Leao e Pulisic alle sue spalle. Ma non sono da escludere ulteriori mosse a sorprese, come quella dello spagnolo Jimenez e del nigeriano Chukwueze.