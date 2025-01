Milan-Inter, la probabile formazione: Conceicao prepara cambi e una novità!

Qualche difficoltà per Sergio Conceicao, che medita su dei cambi e su una novità per il derby. Di seguito tutte le ultime sulla probabile formazione di Milan-Inter, in programma domenica alle ore 18.00.

IL MOMENTO – Quella dei rossoneri è una situazione particolare, dentro e fuori il campo. La sconfitta contro la Juventus in campionato, la vittoria in rimonta per un soffio sul Parma e la caduta di Zagabria in Champions League non aiutano a mantenere alto l’umore della squadra di Sergio Conceicao. Il derby di Supercoppa Italiana vinto fa pagare il conto ai rossoneri, che proprio tra due giorni si trovano ad affrontare un nuovo Milan-Inter. La stracittadina milanese non arriva nel momento migliore, al contrario di quanto accade per la squadra di Simone Inzaghi. Anche gli infortuni portano qualche grattacapo a Conceicao, che nella probabile formazione di Milan-Inter è costretto a qualche cambio e una novità importante.

Milan-Inter, la probabile formazione scelta da Conceicao

LE SCELTE – Stando alle ultime indicazioni che arrivano da Milanello, difficilmente gli infortunati Matteo Gabbia e Malick Thiaw riusciranno a recuperare entro il derby. Per questo motivo la difesa rossonera sarà un po’ rimaneggiata e vedrà la novità del mercato invernale partire dal primo minuto. Kyle Walker è, infatti, destinato ad esordire proprio in Milan-Inter. Qualche cambio, poi, anche a centrocampo, dove non ci sarà lo squalificato Youssouf Fofana. Con l’incognita di mercato Alvaro Morata, nella probabile formazione di Milan-Inter è Tammy Abraham la prima punta scelta da Conceicao. Di seguito il punto sull’undici rossonero che dovrebbe partire dall’inizio domenica pomeriggio a San Siro.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Pavlovic, Tomori, Theo Hernandez; Bennancer, Musah; Reijnders, Pulisic, Leao; Abraham.