Milan-Inter primo crocevia con metà squadra diffidata: calendario amico

Lukaku – Ibrahimovic – Inter-Milan Coppa Italia – Copyright Inter-news.it – Foto Tommaso Fimiano

Milan-Inter è la partita più attesa della prossima giornata di Serie A. L’Inter ci arriva da capolista e praticamente al completo. Lo stesso non sarà subito dopo il Derby di Milano, visto che Conte avrà ben cinque titolari diffidati

CALENDARIO – Pensare già da oggi al Derby di Milano in programma domenica è esagerato. Se non altro perché il Milan deve prima affrontare la trasferta di Belgrado in casa della Stella Rossa. Purtroppo – o per fortuna (dipende dai punti di vista…) – non ha l’impegno in Europa (League) l’Inter, che deve studiare nel dettaglio il suo calendario italiano. E il calendario della Serie A, dopo Milan-Inter, offre una coppia di partite in cui ripulire la fedina. Prima di Inter-Atalanta, altro impegno da affrontare a pieno organico. In mezzo Inter-Genoa e Parma-Inter, che saranno tutt’altro che passeggiate. C’è chi punta allo scudetto e chi a non retrocedere in Serie B.

DIFFIDATI – Il giallo arriverà. Ma non è questione di strategia, è proprio di fisiologia. Perché è fisiologico che i diffidati, prima o poi, prendano la quinta ammonizione che li metterà fuori dai giochi per una partita. La buona notizia per Antonio Conte è che avrà l’Inter al completo contro il Milan. Ma a giocare il derby da diffidati saranno in cinque: Alessandro Bastoni, Achraf Hakimi, Marcelo Brozovic, Nicolò Barella e Romelu Lukaku. Cinque titolari inamovibili. Ma a differenza di Inter-Lazio, domenica prossima nessuno giocherà con il freno a mano tirato… Sarà derby vero, in tutto.