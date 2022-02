Milan-Inter Primavera, le formazioni ufficiali: le scelte dei due allenatori

Milan-Inter Primavera, gara valida per la sedicesima giornata del Campionato Primavera 1, andrà in scena oggi alle 15. Di seguito le formazioni ufficiali di entrambe le squadre e in particolare le scelte di Cristian Chivu

MILAN: PSeftis, Coubis, Di Gesù, Robotti, Nasti, Bosisio, Stanga, Gala, Roback, Bozzolan, Traore. A disposizione: Desplanches, Nava, Nsiala, Capone, El Hilali, Foglio, Omoregbe, Bjorklund, Rossi, Alesi, Piantedosi, Eletu. All. Giunti

INTER: Rovida, Sangalli, Carboni, Casadei, Jurgens, Iliev, Natjaz, Fabbian, Fontanarosa, Silvestro, Andersen. A disposizione: Basti, Botis, Peschetola, Abiuso, Grygar, Pelamatti, Owusu, Curatolo, Peretti, Carboni, Kamate. All. Chivu

Arbitro: Matteo Gualtieri

Assistenti arbitrali: Francesco Valente – Giulia Tempestilli