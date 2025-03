Milan-Inter Primavera 1-1: Perrucci fa pari subito, derby in parità!

La partita di campionato tra Milan e Inter Primavera è terminata 1-1. Un gol per tempo al centro sportivo rossonero. Questo quello che era successo nel primo tempo.

A Milanello Milan e Inter Primavera danno vita ad un derby molto combattuto. I nerazzurri chiudono la prima frazione di gioco in vantaggio grazie al rigore trasformato da Thomas Berenbruch. Il centrocampista, anche con un po’ di fortuna, era riuscita a battere Longoni, che aveva commesso fallo da rigore su Lavelli. Ma i nerazzurri entrano malissimo nel secondo tempo, tant’è che dopo due minuti subiscono il gol del pareggio con Perrucci. L’Inter di Zanchetta rischia tantissimo al 50′ quando è ancora Perrucci a sfiorare il gol del sorpasso, ma è fantastico in chiusura il capitano dell’Inter Alexiou. Il match scivola con il passare dei minuti, senza però riuscire ad accendersi in termini realizzativi. I nerazzurri si fanno vedere in avanti grazie alle folate di Maye a sinistra e di De Pieri, entrato all’ora di gioco. Ma soprattutto dopo una scappata di Maye al 75′ Spinacce non riesce nella zampata vincente sotto porta. Il match termina sul punteggio di parità dopo quattro minuti di recupero. Nel finale, in casa Milan un po’ di confusione. Scotti entra al 66′ e poi esce al 90′ per Di Siena. Senza motivi fisici. Nervosismo incredibile poi con giallo a Re Cecconi e rosso a Guidi, allenatore del Milan.

MILAN-INTER PRIMAVERA 1-1

16′ rig. Berenbruch (I), 47′ Perrucci (M)