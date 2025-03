Milan-Inter Primavera 0-1 al 45′: glaciale Berenbruch su rigore

Milan-Inter Primavera 0-1 dopo quarantacinque minuti di partita (clicca qui per seguire la cronaca live della partita). Ecco quello che è successo nel primo tempo. Nerazzurri avanti grazie alla rete dal dischetto del talentuoso Thomas Berenbruch.

VANTAGGIO – Al via il terzo derby di Milano Primavera stagionale, con l’Inter di Zanchetta che gioca fuori casa. Primo tempo molto tirato ed equilibrato e la partita è oggettivamente molto sentita. Ci sta, si tratta sempre di un derby. E conta relativamente se si tratta di Primavera o massima serie. Al tredicesimo, la prima occasione della partita con Venturini, che calcia dal limite ma la conclusione va alta. La risposta del Milan arriva due minuti più tardi con il colpo di testa sotto porta di Perrucci. Inter che si salva, vista l’imprecisione dell’attaccante rossonero. Al 16′ l’Inter Primavera passa in vantaggio: pasticcio difensivo del Diavolo, che regala palla a Lavelli. Attaccante steso dall’uscita di Longoni e l’arbitro fischia rigore. Dal dischetto non sbaglia Berenbruch. L’Inter controlla bene la partita, gestendo il buonissimo risultato e andando dunque agli spogliatoio in vantaggio di una rete. Ma nella ripresa bisogna continuare perché la partita sarà lunga e dura. La squadra di Zanchetta ponga attenzione.

MILAN-INTER PRIMAVERA 0-1 (PRIMO TEMPO)

16′ rig. Berenbruch (I)