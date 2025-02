Milan-Inter: precedenti, formazioni, dove vederla e tutte le informazioni

Milan-Inter si gioca per la ventitreesima giornata di Serie A 2024-2025: segui LIVE su Inter-News.it tutte le principali notizie in vista della gara. Il calcio d’inizio è previsto oggi alle ore 18.00 allo Stadio “San Siro” di Milano. Di seguito in diretta tutti gli aggiornamenti.

LIVE tutte le notizie della partita tra Milan e Inter (ore 18): probabili formazioni, ultime news, precedenti, diretta TV, arbitro e molto altro

Ecco la pagina sempre aggiornata, con tutte le ultime novità (in particolare sulle probabili formazioni) e le informazioni principali in attesa della partita che si giocherà quest’oggi. Segui l’avvicinamento in diretta a Milan-Inter, con il live dedicato di Inter-News.it:

Dove e quando si gioca Milan-Inter

Stadio “San Siro”, Milano, domenica 2 febbraio ore 18.00.

I precedenti di Milan-Inter

La storia del Derby della Madonnina si arricchisce di un nuovo capitolo, quello di domenica sera sarà il 242° confronto tra Milan e Inter in tutte le competizioni. I nerazzurri vantano un bilancio complessivo di 91 vittorie contro le 81 dei rossoneri, con 69 pareggi a completare il quadro. In Serie A, la storia sorride ancora ai colori nerazzurri: l’Inter è infatti la squadra che ha battuto più volte il Milan nel massimo campionato italiano, con ben 70 successi in 181 sfide. Ma non è tutto, l’attacco interista è quello che segnato più reti contro i rossoneri, rispetto a qualsiasi altra avversaria., sono 259 i gol segnati.

Come seguire Milan-Inter IN DIRETTA

Se ti chiedi dove vederla ma non puoi né in diretta TV né in LIVE streaming, seguila su Inter-News.it sia grazie alla cronaca testuale LIVE, a partire dalle ore 17:30, sia attraverso i report dell'incontro. In alternativa, segui sul nostro sito la DIRETTA con tabellino e aggiornamenti, così come per tutte le altre partite dei nerazzurri.

Milan-Inter, dove vederla in diretta TV

Su Sky Sport: canali Sport Uno (SAT 201, DTT 472), Sport Calcio (SAT 202, DTT 473), Sport 251 e DAZN 2 (215 Tivùsat), live streaming DAZN.

Milan-Inter, dove vederla in LIVE streaming

Su Sky Go, Now TV e DAZN attraverso qualsiasi device (computer, smartphone, tablet, sito web eccetera).

Milan-Inter su Sky Sport e DAZN: i telecronisti

La telecronaca di Milan-Inter su DAZN sarà commentata da Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni. Mentre su Sky Sport da Maurizio Compagnoni e da Luca Marchegiani.

Gli indisponibili della partita

Milan: Florenzi, Loftus-Cheek, Emerson Royal (infortunati), Fofana (squalificato)

Inter: Di Gennaro, Correa (infortunati)

L’arbitro della partita

L’arbitro di Milan-Inter, match valido per la 23ª giornata di Serie A, sarà Daniele Chiffi della sezione di Padova. Gli assistenti saranno Carbone e Peretti, il quarto ufficiale sarà Marinelli, VAR dell’incontro Di Paolo, Assistente VAR Doveri.

SITUAZIONE DISCIPLINARE

Squalificati

Milan: Fofana

Inter: nessuno

Diffidati

Milan: nessuno

Inter: Dumfries

Conferenze stampa della vigilia

Conceicao: «Li ho affrontati anche in Champions col Porto, non sono cambiati tanto. I giocatori si conoscono troppo bene, l’allenatore non è cambiato. È troppo importante questa conoscenza, è un qualcosa di molto positivo per loro. Stiamo lavorando sulla situazione del gioco, che mi interessa. Leggo tante bugie e mi danno fastidio, non mi piace. Sono sempre qua ogni 3-4 giorni, se avete qualche dubbio io vi rispondo, non è un problema». Vedi la conferenza stampa integrale.

Inzaghi: «Calhanoglu e Acerbi ieri hanno fatto il primo allenamento completo in gruppo. Giovedì hanno lavorato in modo parziale, stanno meglio e anche loro si candidano per darci una mano. Quest’anno Calhanoglu ha avuto qualche problema in più quindi stiamo cercando di recuperarlo nel migliore dei modi sapendo che le altre volte ha saltato massimo 1-2 partite». Vedi la conferenza stampa integrale.