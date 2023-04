Milan-Inter non solo su Amazon Prime! Diretta TV anche in chiaro: ecco dove

Milan-Inter sarà trasmessa in chiaro. Secondo quanto riferito da Claudio Plazzotta, giornalista di Milano e Finanza, Amazon si è accordata per la trasmissione in chiaro della sfida

IN CHIARO – Non solo Amazon Prime. Secondo quanto riferito da Claudio Plazzotta, giornalista di Milano e Finanza, sarà possibile vedere Milan-Inter anche in chiaro: Amazon infatti ha raggiunto un accordo con Sky per la trasmissione in chiaro della sfida in programma il 10 Maggio. La semifinale di andata di Champions League sarà trasmessa, in chiaro, sul canale TV8.