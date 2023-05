Milan-Inter, Lukaku si candida ma Inzaghi ha pochi dubbi sull’attacco – TS

Aumenta il fermento per Milan-Inter. Lukaku, in gol anche contro la Roma, spera in un suo utilizzo. Ecco secondo TuttoSport le idee in attacco di Inzaghi per la semifinale d’andata di Champions League.

PROBABILE ATTACCO – Archiviata la pratica Roma, l’Inter può finalmente focalizzarsi esclusivamente sulla semifinale d’andata di Champions League contro il Milan. Simone Inzaghi inizia a fare le proprie valutazioni sulla formazione più adatta da schierare nel derby e per farlo non può non guardare alle ultime partite di campionato. Lo stato di forma di Romelu Lukaku (vedi articolo), in gol anche nell’ultima partita dell’Olimpico, potrebbe mettere in crisi le scelte dell’allenatore nerazzurro. Per l’attacco contro il Milan il candidato principale, accanto al certo Lautaro Martinez, è Edin Dzeko secondo l’edizione odierna di TuttoSport. Il bosniaco, infatti, è rimasto in panchina per l’intera partita contro la Roma, risultando fresco per l’euroderby di mercoledì. Lukaku ha voglia di essere decisivo anche in Champions League e il gol di ieri sera è uno squillo a Inzaghi. Il belga, però, verrà usato sicuramente solo in corsa, per dare una mano ai compagni e aggiungere freschezza in campo. Si esclude, invece, di vedere Joaquin Correa almeno dal 1′, dopo la prestazione sottotono contro la Roma.

Fonte: TuttoSport – Sandro Bocchio