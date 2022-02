Milan-Inter, le probabili: nerazzurri con Dumfries e Lautaro Martinez – SM

L’Inter vuole tornare a vincere dimenticando il mese terribile di febbraio. I nerazzurri hanno bisogno della vittoria come il pane dopo un periodo a secco e domani contro il Milan c’è una ghiotta chance. Ecco le probabili formazioni secondo Sportmediaset.

PROBABILI – L’Inter vuole dimenticare il mese infernale di febbraio e tornare a vincere e macinare successi verso i vari obiettivi. I nerazzurri avranno la chance domani di farlo contro il Milan in Coppa Italia per aprire al meglio il mese di marzo. Secondo Sportmediaset non ci dovrebbero essere tanti dubbi nella testa di Simone Inzaghi, pronto a confermare il solito 3-5-2 con i titolarissimi. L’unico ballottaggio è a destra tra Dumfries e Darmian con il primo in vantaggio. Discorso diverso per Pioli con il tecnico rossonero che pensa a due cambi sulla trequarti: Brahim Diaz e Messias fuori, dentro Krunic e Saelemaekers. Ecco le due probabili.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud. All. Pioli.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martínez, Dzeko. All. Inzaghi.