Milan-Inter, Inzaghi pensa alle corsie. Perisic in netto vantaggio su Dimarco

Milan-Inter si avvicina. Inzaghi sta pensando alla formazione da schierare con pochi dubbi da risolvere. Sulla corsia di sinistra, pronto alla titolarità Perisic in vantaggio su Dimarco

CORSIE − Milan-Inter -1. I nerazzurri sono a caccia del quinto successo consecutivo tra Champions League e campionato. Fondamentale la sfida di domani sera contro i rossoneri nel Derby della Madonnina. In vista della grande gara di San Siro, Simone Inzaghi ha pochi dubbi di formazione. Come riporta Sport Mediaset, in particolare sulle corsie, con Matteo Darmian pronto a rilevare Denzel Dumfries e Ivan Perisic in netto vantaggio su Federico Dimarco.