Milan-Inter, Inzaghi non ha dubbi sulla coppia offensiva: una convinzione

Milan-Inter si avvicina sempre più. Domani sera, luci accese a San Siro per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Inzaghi non ha dubbi sull’attacco che schiererà dal primo minuto

CONVINZIONE − Meno uno a Milan-Inter, andata delle semifinali di Coppa Italia. Simone Inzaghi (ecco le sue parole) non ha alcun dubbio sull’attacco che dovrà schierare domani sera contro i cugini. Avanti tutta per la coppia titolare Lautaro Martinez-Edin Dzeko. L’ultima volta che sono partiti insieme dal 1′ è stato in Champions League contro il Liverpool. Dopo due gare consecutive da titolare, ci sarà panchina per Alexis Sanchez. La convinzione è che l’attacco e soprattutto Lautaro Martinez tornino a sbloccarsi. Opportunità ghiotta domani in Milan-Inter da dover sfruttare.