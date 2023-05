Milan-Inter, Inzaghi ha scelto l’attacco! Ballottaggi a centrocampo – Sky

Milan-Inter è in programma mercoledì sera alle 21. Secondo quanto riferito da Sky Sport, Inzaghi ha scelto il tandem d’attacco per l’Euroderby. Due ballottaggi a centrocampo

CONDIZIONE – Milan-Inter si sfideranno mercoledì sera alle 21 nell’andata delle semifinali di Champions League. Per Inzaghi buone notizie dall’infermeria: D’Ambrosio ha recuperato e sarà a disposizione. Il tecnico, secondo Sky Sport, ha già in mente l’attacco da schierare nell’Euroderby. Le ultime da Andrea Paventi: «D’Ambrosio recupera, sarà a disposizione di Inzaghi. Su Gosens aspettiamo l’allenamento di domani, al più la rifinitura di mercoledì. L’allenatore non si prenderà alcun rischio, nel caso verrà tutto rinviato alla sfida di campionato col Sassuolo. Per il resto stanno tutti bene, ballottaggio Calhanoglu-Mkhitaryan-Brozovic a centrocampo, con gli ultimi due favoriti. In attacco probabilmente ci sarà chi ha sempre giocato in quest’alternanza le partite di Champions League e le ultime contro il Milan: Dzeko-Lautaro Martinez favoriti con Lukaku che spera, ma al momento la scelta propende per i primi due. In difesa Darmian-Acerbi-Bastoni, ma de Vrij spera di ritagliarsi uno spazio».