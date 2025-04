Milan-Inter, Inzaghi tra alternanze e rilanci. Verso una scelta in attacco!

Simone Inzaghi prepara il suo undici per il derby in semifinale di Coppa Italia. In Milan-Inter di domani sera tornano dei titolari ma anche delle alternative: ecco quali dovrebbero essere le scelte da opporre a quelle di Sergio Conceicao.

DI NUOVO IN CAMPO – Domani la squadra di Simone Inzaghi sarà di nuovo pronta a scendere sul prato di San Siro per un’altra decisiva sfida per le sorti della stagione. Milan-Inter, in programma alle ore 21.00 di mercoledì, richiede ai nerazzurri un ulteriore sforzo: chiudere positivamente la prima delle due semifinali significherebbe mettere un’ipoteca importante sul prosieguo in Coppa Italia. Non sarà, però, un’impresa semplice considerando gli infortuni, le assenze e i tanti impegni: per questo le scelte di Inzaghi dovranno essere mirate ed oculate.

Milan-Inter, Inzaghi sceglie le sue mosse per il derby di Coppa Italia

LE SCELTE – Tra le novità di Milan-Inter, sul fronte nerazzurro, c’è sicuramente il ritorno tra i pali di Josep Martinez. Il giovane argentino potrebbe tornare titolare in Coppa Italia, facendo riposare Yann Sommer. I riflettori sono accesi soprattutto sull’attacco, vista l’assenza di Lautaro Martinez ed anche quella più recente di Mehdi Taremi. Le alternative da affiancare a Marcus Thuram, sicuramente titolare domani sera, restano solo due: Joaquin Correa e Marko Arnautovic. Con le batterie non al 100%, l’austriaco dovrebbe tornare in panchina – pronto a subentrare – lasciando il posto dal primo minuto all’argentino. Inzaghi in Milan-Inter, poi, è pronto a rilanciare i suoi due titolari Nicolò Barella e Alessandro Bastoni, fuori contro l’Udinese per via della squalifica. Quest’ultimo completerà il trio difensivo insieme ad Aurel Bisseck e Francesco Acerbi. I dubbi restano sulle fasce, mentre certa a centrocampo la presenza di Hakan Calhanoglu (considerando la squalifica di Kristjan Asllani) e quella di Hernikh Mkhitaryan, con Davide Frattesi pronto a subentrare al suo posto.

Fonte: TuttoSport – S. P.