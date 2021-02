Milan-Inter, Eriksen in vantaggio su Vidal per una...

Milan-Inter, Eriksen in vantaggio su Vidal per una maglia da titolare – Sky

Eriksen – Inter-Lazio, copyright Inter-News.it, foto di Tommaso Fimiano

Milan-Inter è in programma domenica alle 15:00. Il derby sarà un punto chiave per il prosieguo del campionato e della lotta scudetto. Antonio Conte riflette sul possibile utilizzo di Eriksen dal 1′ o del ritorno di Vidal in formazione. Le ultime da Matteo Barzaghi per “Sky Sport”

DUBBIO – Milan-Inter si avvicina. Il derby meneghino, in programma domenica alle 15:00, potrebbe essere decisivo per le sorti della corsa scudetto. Antonio Conte, in vista del big match, ha un grande dubbio di formazione: continuare con l’impiego di Eriksen come mezzala titolare, o reintegrare Vidal dal 1′. Il danese ha fatto bene con la Juventus in Coppa Italia ed ha giocato bene il match contro la Lazio. Il cileno si allena ancora a parte, e potrebbe partire nuovamente dalla panchina. A riportarlo Matteo Barzaghi per “Sky Sport”.