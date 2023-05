Milan-Inter, Dzeko-Lautaro Martinez avanti! Uno recupera – Sky

Milan-Inter è in programma mercoledì alle 21. Per l’andata delle semifinali di Champions League, secondo Sky Sport, Inzaghi potrebbe recuperare D’Ambrosio. Dzeko-Lautaro Martinez opzioni per l’attacco

RECUPERO – Milan-Inter andrà in scena mercoledì alle 21. Per l’andata delle semifinali di Champions League, secondo quanto riferito da Sky Sport, Inzaghi potrebbe recuperare D’Ambrosio: il difensore, quest’oggi, ha svolto un lavoro personalizzato sul campo a buon ritmo e probabilmente tornerà a disposizione del tecnico per l’Euroderby. Bisognerà attendere ancora, invece, per rivedere Robin Gosens in campo: l’esterno tedesco ha terminato la settimana di immobilizzazione della spalla e quest’oggi ha svolto una prima parte di lavoro con e senza il pallone. Difficile però che Inzaghi possa convocarlo per la sfida col Milan: più probabile un rientro per la sfida col Sassuolo o per il derby di ritorno di Champions League. In attacco Inzaghi potrebbe scegliere la coppia Dzeko-Lautaro Martinez: il bosniaco ha riposato con la Roma, il “Toro” è reduce da due gol col Verona ed un assist nello 0-2 all’Olimpico.