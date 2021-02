Milan-Inter, Conte recupera Vidal per la panchina: la probabile formazione

Antonio Conte, Inter (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Milan-Inter quest’anno non solo per la stracittadina ma soprattutto per la lotta scudetto. Di seguito le ultime in merito alle scelte di Antonio Conte per la sfida di domani, in programma alle 15. Recuperato Arturo Vidal, il tecnico italiano si affiderà probabilmente ancora a Christian Eriksen

LE ULTIME – Antonio Conte per Milan-Inter perde ancora una volta Stefano Sensi a centrocampo ma recupera Arturo Vidal, giocatore fondamentale per la rosa e tanto voluto dal tecnico, ma molto probabilmente non partirà titolare. Il tecnico italiano dopo aver lavorato su Christian Eriksen e il suo nuovo ruolo di mezzala in funzione di doppio regista si affiderà ancora una volta a lui, così come visto in campionato contro la Lazio. Con lui ci saranno i soliti Marcelo Brozovic e Nicolò Barella, ancora diffidato. Solita difesa titolare, questa volta senza Aleksandar Kolarov che in stagione ha giocato entrambi i derby al posto di Alessandro Bastoni.

CONFERMA SULLE FASCE – Sulla fascia destra ancora Achraf Hakimi, mentre sulla sinistra la seconda conferma arriva per Ivan Perisic. Il croato, così come dicevamo su Eriksen, ha lavorato molto sul suo nuovo ruolo nello scacchiere dell’Inter e sembrerebbe aver capito i meccanismi del tecnico italiano.

IN ATTACCO – Milan-Inter sarà anche la sfida a distanza tra Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic, questa volta si spera senza scintille di alcun tipo. Il centravanti belga è chiamato a ripetere la prestazione vista contro la Lazio, e non quella opaca vista subito dopo il fattaccio in Coppa Italia. In coppia con Lukaku ci sarà ovviamente Lautaro Martinez.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.