Milan-Inter 1-1, cinque dati statistici che potresti non sapere

L’Inter ha pareggiato per 1-1 del derby valido per la trentatreesima giornata di campionato. Cinque dati statistici e curiosità sulla partita giocata tra Milan e Inter giocata allo Stadio “San Siro” di Milano.

Milan-Inter 1-1: curiosità e dati statistici della partita

TRE – Tre dei 10 gol segnati nei derby di Milano in questa stagione sono arrivati a partire dal minuto 89 in avanti, inclusi due degli ultimi tre, con Abraham e De Vrij.

OTTO – L’Inter è rimasta imbattuta in otto degli ultimi nove derby nel girone di ritorno in Serie A, raccogliendo cinque vittorie e tre pareggi.

UNDICI – L’Inter è l’unica squadra ancora imbattuta fuori casa, un dato che certifica la straordinaria mentalità vincente del gruppo. Nonostante si trattasse di un derby, i nerazzurri formalmente giocavano in trasferta, in quanto si tratta di Milan-Inter.

TRE – Con quello messo a referto ieri, Stefan de Vrij è arrivato a quota tre marcature contro il Milan. Si tratta della squadra a cui ha segnato il suo maggior numero di gol. Le altre due le aveva siglate nella stagione 2018-19 in un Milan-Inter finito 2-3 e in quella 19-20 in un Inter-Milan conclusosi 4-2.

UNO – Zalewski diventa il primo giocatore in assoluto ad esordire in un derby di Milano realizzando un assist o un gol. Il polacco infatti è entrato e ha siglato il passaggio vincente per il gol di de Vrij. Esordio da sogno!