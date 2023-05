Milan-Inter, Calhanoglu scalpita. Un big verso la panchina! − Sky

Sempre meno a Milan-Inter. Calhanoglu vuole esserci a tutti i costi per punire la sua ex squadra anche in Champions League. Verso la panchina un big a centrocampo

ULTIME − Calhanoglu scalpita in vista di Milan-Inter. Salgono le quotazioni del turco come play davanti la difesa. A riportarlo Matteo Barzaghi da San Siro per Sky Sport 24. La sensazione è che il giocatore pronto ad essere escluso dalla formazione iniziale sarà Marcelo Brozovic. Il centrocampista sarebbe completato da Nicolò Barella ed Henrikh Mkhitaryan. Dunque il centrocampo ideale che ha portato la Beneamata verso le prime quattro d’Europa. Rifinitura fatta a gran ritmo