Milan-Inter, Barella dal 1′! Si cercano due recuperi. Dubbio a destra – SM

Milan-Inter andrà in scena mercoledì. In palio, a Riyad, la Supercoppa Italiana. Secondo quanto riferito da SportMediaset, Inzaghi dovrebbe schierare Barella dal 1′. Il tecnico spera di recuperare Brozovic e Lukaku. Dubbi sulle corsie

RECUPERI – Milan e Inter si sfideranno mercoledì per la conquista del primo trofeo stagionale: la Supercoppa Italiana. Per la sfida di Riyad Inzaghi si affiderà a Barella che torna titolare dopo lo stop forzato per infortunio. A completare il reparto mediano Calhanoglu e Mkhitaryan. In difesa, davanti ad Onana, confermati Skriniar, Acerbi e Bastoni. Dubbio sulla fascia destra dove Darmian e Dumfries si contendono la maglia da titolare. A sinistra agirà invece Dimarco. In attacco pronta la coppia Lautaro Martinez e Dzeko. Inzaghi, spera inoltre di avere a disposizione sia Brozovic che Lukaku: entrambi, se recuperati, partiranno dalla panchina.

Fonte: Sportmediaset.it