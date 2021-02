Milan-Inter, attesa per le condizioni di Vidal. Lukaku carico – Sky

Condividi questo articolo

Lukaku – Vidal – Inter-Milan Coppa Italia – Copyright Inter-news.it – Foto Tommaso Fimiano

Milan-Inter è in programma domenica alle 15:00. Il derby sarà un punto chiave per il prosieguo del campionato e della lotta scudetto. L’allenamento pomeridiano dirà molto sulle condizioni di Vidal in vista del derby. Le ultime da Matteo Barzaghi per “Sky Sport”

DUBBIO – Milan-Inter si avvicina. Il derby meneghino, in programma domenica alle 15:00, potrebbe essere decisivo per le sorti della corsa scudetto. La squadra nerazzurra, agli ordini di Antonio Conte, si allenerà questo pomeriggio ad Appiano Gentile. C’è attesa per conoscere le condizioni di Vidal: il cileno sta lavorando per recuperare per la stracittadina. Un possibile uomo derby può essere Lukaku, apparso al top della forma nella sfida contro la Lazio. A riportarlo Matteo Barzaghi per “Sky Sport”.