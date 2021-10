Milan-Inter, a breve biglietti in vendita! Informazioni e fasi

Milan-Inter è in programma domenica 7 novembre, ma da venerdì 29 inizierà la vendita dei biglietti per il tanto atteso derby di Milano, valevole per la dodicesima giornata di Serie A. Di seguito tutte le informazioni e le fasi di vendita per il Secondo Anello Verde.

BIGLIETTI IN VENDITA! – Di seguito le modalità di vendita dei biglietti del Secondo Anello Verde di Milan-Inter, ricordando che si potrà accedere allo stadio solo esibendo agli ingressi il Green Pass. I biglietti saranno acquistabili online su inter.it/tickets e non saranno cedibili a terze persone.

FASE 1 | VENERDÌ 29 OTTOBRE, VENDITA RISERVATA AGLI ABBONATI AL SECONDO ANELLO VERDE 19/20

Dalle ore 14.00 di venerdì 29 ottobre fino al lunedì 1 novembre compreso, gli abbonati di secondo verde potranno comprare un biglietto, usando la tessera SiamoNoi sulla quale verrà caricato il biglietto.

FASE 2 | MARTEDÌ 2 NOVEMBRE, VENDITA RISERVATA A TUTTI GLI ABBONATI 19/20

Dalla giornata di martedì 2 novembre la vendita sarà estesa a tutti gli abbonati della stagione 19-20, di qualsiasi settore.

FASE 3 | MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE, SOCI INTER CLUB 21/22 CON TESSERA SIAMONOI

Dalla giornata di mercoledì 3 novembre la vendita sarà estesa a tutti i soci Inter Club 21-22 che risultino titolari di una tessera SiamoNoi, attiva e consegnata.

FASE 4 | GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE, TUTTI I TITOLARI TESSERA SIAMONOI

Dalla giornata di giovedì 4 novembre la vendita sarà estesa a tutti i titolari una tessera SiamoNoi, attiva e consegnata.

FASE 5 | VENERDÌ 5 NOVEMBRE, EVENTUALE VENDITA LIBERA

Nella giornata di venerdì 5 novembre gli eventuali tagliandi residui saranno offerti in vendita libera.

Fonte: inter.it