Milan che figuraccia! Eliminato in Champions League e Feyenoord agli ottavi

Milan eliminato dalla Champions League dopo il pareggio 1-1 contro il Feyenoord, ma costa caro nel doppio incontro (1-2). Gira tutto sull’espulsione di Theo Hernandez a inizio ripresa. Ci sarà l’Inter nel cammino degli olandesi, agli ottavi di finale?

CHE FIGURA – Il Milan saluta la Champions League nel modo peggiore possibile: eliminato ai playoff prima ancora di raggiungere gli ottavi di finale. A San Siro, il Feyenoord pareggia 1-1 che tra andata e ritorno significa 1-2, sfruttando al massimo la superiorità numerica dopo la folle espulsione di Theo Hernandez al 52’. Una serata da incubo per i rossoneri, che vedono sfumare il sogno europeo con una prestazione deludente e segnata dagli errori individuali. Il Milan si era portato in vantaggio dopo appena un minuto, con l’ex Santiago Gimenez. Ma l’episodio che cambia la partita era già avvenuto qualche minuto prima: Theo Hernandez, già ammonito al 44’, si tuffa platealmente in area nel tentativo di guadagnare un rigore inesistente. L’arbitro non ci casca e gli sventola in faccia il secondo giallo. Il Milan resta in dieci uomini e l’equilibrio della partita cambia drasticamente.

Dopo l’espulsione di Theo Hernandez, cambia tutto!

MOMENTO CHIAVE – L’espulsione di Theo costringe il tecnico Conceicao a correre ai ripari, sacrificando due uomini offensivi come Pulisic e Gimenez per ridisegnare la squadra. Ma oltre il danno c’è la beffa: al 73’, con i rossoneri in affanno, arriva il colpo del ko. Carranza segna il gol dell’1-1 per il Feyenoord, che diventa 2-1 nel totale delle due partite. Un gol che condanna definitivamente il Milan. Con l’uomo in meno, il Milan si ritrova in grande difficoltà e senza soluzioni offensive. Leao rimane isolato in avanti, mentre l’unica altra opzione in attacco è Abraham, entrato nei minuti finali ma incapace di incidere. La squadra di Conceicao, già in difficoltà nel creare gioco, si spegne definitivamente e non riesce più a reagire.

ELIMINATI – La partita si chiude con l’amaro verdetto: Milan fuori dalla Champions League, una delusione cocente per i tifosi e un fallimento per il club, che puntava almeno a superare i playoff. Una vera figuraccia, resa ancora più pesante dalla consapevolezza che l’eliminazione è arrivata anche per colpa di un’ingenuità evitabile di Theo Hernandez.