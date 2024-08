Milan, caos a tre settimane dall’Inter! Due episodi eloquenti

Il Milan affronterà l’Inter fra tre settimane, ossia due giornate di Serie A. Non si sa ancora con esattezza la data della partita, ma alla sosta i rossoneri non arrivano certo benissimo dopo quanto avvenuto stasera con la Lazio.

IL CAOS – Mercoledì si conoscerà il calendario dalla quarta alla tredicesima giornata di Serie A, con anche la data del derby Milan-Inter. Partita che, dopo quanto avvenuto fra ieri e oggi, si sa con certezza che i nerazzurri la inizieranno davanti in classifica visto il +5 attuale qualunque cosa accada dopo la sosta. Se la squadra di Simone Inzaghi ha avuto un percorso quasi netto, sette punti su nove, quella di Paulo Fonseca molto meno. Ha preso due gol a partita, sei in tre giornate, e totalizzato due pareggi più una sconfitta. Facendo 2-2 all’Olimpico stasera con la Lazio, non senza qualche polemica.

Il Milan fra due giornate sfida l’Inter, ma ora è in difficoltà

PROBLEMI PRIMA DELL’INTER – Già prima della partita di stasera, Fonseca ha capito che qualcosa non andava. E ha reagito lasciando fuori sia Theo Hernandez sia Rafael Leao. Mandati in campo quasi per disperazione al 70′, con la Lazio avanti 2-1, hanno orchestrato l’azione del definitivo pareggio neanche due minuti dopo. Poco più avanti, l’arbitro ha mandato le squadre al cooling break e lì sia Theo Hernandez sia Rafael Leao sono rimasti dalla parte opposta del campo, lontani da compagni e allenatore. «Ero concentrato, non ho guardato perché sono rimasti là: non creiamo un problema, perché non c’è», ha detto Fonseca a DAZN per commentare quest’immagine eloquente. Con lo stesso francese che ha sminuito al canale tematico ufficiale del club. Poi un altro episodio: al termine del match i tifosi del Milan nel settore ospiti hanno fischiato la squadra che li salutava. Certificando il malcontento dell’ambiente rossonero.