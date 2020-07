Messi sorride, il Barcellona chiarisce: “Natural habitat”. Sogno Inter irreale?

Messi sta occupando le giornate di tifosi e addetti ai lavori. Il sogno e l’ipotesi (impossibile?) legata all’Inter appare difficilissima, ma in molti continuano a cavalcare dopo le immagini arrivate dalla Cina. Il Barcellona su Twitter manda un chiaro messaggio ai nerazzurri e agli addetti ai lavori

SOGNO IMPOSSIBILE – Lionel Messi all’Inter per molti è fantamercato, per altri rumors, per alcuni un’ipotesi. Al momento, l’affare sembra difficilissimo e stasera è arrivato anche un messaggio da Barcellona. Il club blaugrana ha, infatti, pubblicato su Twitter una foto della Pulce in allenamento sorridente e con didascalia: “Natural habitat”. Il significato è deciso: sembra quasi impossibile pensare a una rottura del fuoriclasse argentino col suo club di sempre.