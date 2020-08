Messi sogno, poi concretezza Conte. Inter, 7 giorni di Kolarov-Vidal

Condividi questo articolo

Antonio Conte Inter

Messi ha dominato le pagine dei media internazionali negli ultimi giorni dopo la decisione di lasciare il Barcellona. I rumors sull’argentino non si spengono (qui le ultime), ma intanto il mercato dell’Inter prosegue. Obiettivi esperti e chiari, seguendo la linea tracciata da Antonio Conte: Kolarov e Vidal hanno dominato l’ultima settimana

SOGNO, CAMPO E REALTA’ – Braccio di ferro tra Lionel Messi e il Barcellona, mentre le voci su PSG, Inter e soprattutto Manchester City affollano le pagine dei giornali mondiali. Nulla di concreto, al momento, mentre il vero mercato dei nerazzurri corre su un binario differente. La linea tracciata da Antonio Conte dopo la permanenza è subito attiva e si traduce in concretezza sul mercato, come è stato evidente nell’ultima settimana. Si cerca esperienza, personalità e leadership in tutti i reparti. Identikit qualitativo in cui rientrano perfettamente profili come Kolarov e Vidal. Talenti su cui puntare, ma affiancati da profili d’esperienza: l’Inter va avanti e Messi viaggia in parallelo.