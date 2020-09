Messi, padre incontra gli avvocati. Leo deve decidere: due strade – Sport

Condividi questo articolo

Lionel Messi Barcellona-Villarreal

Stamani il padre e agente di Leo Messi, Jorge, avrebbe incontrato i suoi consulenti legali che si occupano del caso con il Barcellona

SVILUPPI – Nel corso della mattina di oggi, Jorge Messi si sarebbe incontrato con i suoi legali per discutere del caso che riguarda il figlio e il Barcellona. La scena del suo arrivo è stata immortalata dalle telecamere di El Chiringuito. In questa occasione l’uomo non ha rilasciato dichiarazioni ai giornalisti. Sarebbe ancora da definire il futuro di Leo Messi. Nei prossimi giorni però, secondo quanto riportato dal sito di Sport, l’attaccante argentino dovrà decidere se tornare ad allenarsi e quindi rimanere per un’altra stagione, fino alla scadenza del suo contratto, o confermare la volontà di volersene andare dal club blaugrana. Nei prossimi giorni, Jorge Messi e Josep Maria Bartomeu si incontreranno di nuovo per aggiornare la situazione.