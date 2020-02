Messi litiga col Barcellona e scuote l’Europa. Anche l’Inter osserva? – GdS

La lite con Eric Abidal ha scoperchiato un vaso di Pandora. “La Gazzetta dello Sport” fa il punto sulla situazione tra Lionel Messi e il Barcellona. Ingaggi, rinnovi monstre e clausole d’emergenza: l’estate 2020 potrebbe essere quella decisiva per un addio. Pochi i club in condizione di sognare. Suning e l’Inter ci fanno un pensierino?

CREPE – Per tanti anni è stata la suggestione probitia, quel pensiero scottante che va via dalla testa al minimo contatto con la realtà. Messi via dal Barcellona? Impossibile. Ebbene, se c’è un momento propizio per concepire idee folli sull’argentino, sembra essere questo. Tanti i fattori di rottura. Eric Abidal, dirigente blaugrana, è solo l’ultimo della lista. L’ex calciatore francese ha scaricato le colpe dell’esonero di Ernesto Valverde sui suoi calciatori, cosa che Messi non ha digerito. Poi c’è la questione mercato: l’argentino avrebbe rivoluto Neymar in blaugrana ed era un po’ un affare conveniente per tutti. Meno che il Paris Saint-Germain, che ha preferito custodire il suo asso in una gabbia dorata. Poi c’è la questione clausola, che è un po’ il vero campanello d’allarme per i tifosi: secondo quanto riportato dal Pais tempo fa, Messi può lasciare il Barcellona gratuitamente a giugno 2020. Cioè con un anno e trenta giorni di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto (luglio 2021).

IPOTESI – La situazione è molto più complessa di quanto non sembri: come fu per Cristiano Ronaldo alla Juventus, sdradicare Messi dalla Spagna vuol dire spostare una quercia ultracentenaria. In più, i club in grado di permetterselo si contano davvero sulle dita di una mano. Il Manchester City di Pep Guardiola, che riabbraccerebbe volentieri il figlioccio argentino. Il Paris Saint-Germain, appunto, con Neymar che potrebbe portare la montagna da Maometto anziché fare lui il percorso inverso. La Juventus, che potrebbe cullare l’idea di mettere insieme i due rivali. E perché no, anche l‘Inter, con le spalle protette dalla forza economica di Suning. In quel caso, ovviamente, non si tratterebbe di un’operazione puramente calcistica. Per far muovere la multinazionale Messi, serve il supporto delle banche, una strategia di marketing globale e un grande mercato da sfruttare. Per ora siamo solo alle ipotesi, ma sul Camp Nou comincia ad aleggiare l’ombra della paura.

