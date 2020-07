Messi-Inter una provocazione. Nerazzurri focalizzati su Sanchez – Sky

L’Inter è al lavoro anche sulla prossima stagione. I nerazzurri sono al lavoro per risolvere la questione Alexis Sanchez, attaccante che sta facendo bene con Conte e per cui c’è la volontà di chiudere la trattativa con il Manchester United. L’interesse dei nerazzurri per Messi, invece, è una semplice provocazione. Le ultime da Dario Massara per “Sky Sport”

PROVOCAZIONE – Le ultime sul mercato dell’Inter da Dario Massara: «Messi-Inter? Una provocazione, abbiamo lavorato su cosa fossero queste voci. È un progetto fiscale che riguarda il padre, non il figlio o i nerazzurri. Sanchez è una delle conferme che a Conte serve per mantenere alto il livello dell’Inter. Conte cerca giocatori già pronti e quello del cileno è quello giusto. Bisogna convincere il Manchester United, già non convinto di lasciarlo ai nerazzurri dopo la partita con il Getafe in Europa League. L’obiettivo dei nerazzurri è tenerlo anche oltre la fine della stagione».