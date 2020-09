Messi, ora è guerra totale: la Liga risponde secca al comunicato del padre

Lionel Messi Barcellona

Messi sta entrando in guerra con… tutta la Spagna. Dopo il comunicato del padre Jorge di pochi minuti fa (vedi articolo) è arrivata immediata la risposta della Liga, che conferma quanto detto pochi giorni fa: la clausola rescissoria da settecento milioni di euro è valida.

GUERRA TOTALE – “La Liga ha prodotto una risposta al messaggio inviato dall’entourage del giocatore Lionel Messi.

La risposta in questione ribadisce l’interpretazione fuori dal contesto e lontana dalla letteralità del contratto in vigore (da parte dell’entourage del giocatore, ndr). Per questo motivo, LaLiga si rifà al comunicato pubblicato lo scorso 30 agosto (vedi articolo)”.

