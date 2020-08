Messi, fonti Manchester City ottimiste ma caute: “PuÃ² succedere di tutto”

Messi, fonti Manchester City ottimiste ma caute: “Può succedere di tutto”

Lionel Messi Barcellona-Villarreal

Il Manchester City starebbe compiendo passi importanti per aggiudicarsi Leo Messi, attaccante del Barcellona e sogno di mercato dell’Inter

VOCI – Secondo quanto riportato dal sito di Sport, fonti del Manchester City avrebbero rivelato di «sentirsi ottimisti» riguardo all’acquisto di Leo Messi, sogno di mercato dell’Inter, dal Barcellona. Un’altra fonte avrebbe rivelato al quotidiano spagnolo. «Sappiamo che può ancora succedere di tutto, ma restiamo fiduciosi». La chiave dell’operazione sarebbe le condizioni che metterà il club blaugrana per lasciare partire il campione argentino. I Citizens confiderebbero di non dover pagare la clausola rescissoria da 700 milioni di euro e pagare non più di 200 milioni. In Inghilterra si parlerebbe di possibili contropartite tecniche, come Eric Garcia, Angeliño o Gabriel Jesus.