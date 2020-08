Messi, dalla Spagna sicuri: Inter in pole position! Occhio a Juventus e PSG

Messi è al centro dei rumors di mercato e riguardanti il possibile approdo all’Inter (qui le parole di Di Marzio). Il quotidiano spagnolo Sport fa il punto della situazione sui club interessati, dal PSG alla Juventus, esprimendo la pole position dei nerazzurri. Di seguito gli ultimi aggiornamenti

RUMORS O REALTA’? – Secondo quanto riportano dalla Spagna, sono tre i club maggiormente interessati a Lionel Messi: Inter, PSG e Juventus. I nerazzurri attualmente sarebbero favoriti, per via di un regime fiscale favorevole in Italia per calciatori di questo livello. La volontà dei milanesi sarebbe affiancare la Pulce a Lautaro Martinez. Juventus e PSG restano alla finestra, ma con diversi problemi. I bianconeri difficilmente potrebbero sopportare l’ingaggio di Messi insieme a quello di Cristiano Ronaldo. I francesi devono dar conto al FPF. La Premier League resta sullo sfondo, ma defilata rispetto alla concorrenza.