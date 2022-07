Mertens accostato all’Inter. L’attaccante belga sarebbe utile ad Inzaghi?

Mertens ha dato l’addio al Napoli. Nelle ultime ore, l’attaccante belga è stato accostato all’Inter (vedi articolo). Sarebbe utile per Inzaghi? Sì, ed i motivi sono due

OPPORTUNITA’ – Dries Mertens non vestirà la maglia del Napoli nella prossima stagione. Un addio confermato anche dalle parole del presidente degli azzurri De Laurentiis. Cosa sarà ora dell’attaccante belga? Nelle ultime ore si rincorrono le voci che vorrebbero un interesse dell’Inter per l’ex attaccante del Napoli che, al momento, rappresenta un’opportunità di mercato: il belga arriverebbe a parametro zero e con un ingaggio non troppo proibitivo (circa 3,5-4 milioni netti). Ma l’arrivo di Mertens sarebbe utile ad Inzaghi? Sì, ed i motivi sono due.

UTILE – Gli ultimi mesi della scorsa stagione, e le prime uscite stagionali, dimostrano come il reparto offensivo dell’Inter, tolti i “pesi massimi” Lautaro Martinez e Lukaku, non abbia rincalzi affidabili. Dzeko ha ricominciato come aveva finito, con grosse difficoltà, e la storia degli infortuni di Correa non fa dormire sonni tranquilli. Considerando Sanchez e Pinamonti ai margini del progetto nerazzurro, ecco che l’innesto di Mertens non appare come insensato: il belga porterebbe esperienza, capacità di fare la differenza dalla panchina e, soprattutto, imprevedibilità ad un attacco che, spesso, è stagnante sugli stessi concetti. È chiaro che la carta d’identità non gioca a favore del belga (35 anni compiuti a maggio, ndr) ma un accordo annuale, magari con opzione, potrebbe essere la giusta soluzione per vedere Mertens in nerazzurro. È chiaro che, prima di parlare di un possibile arrivo del belga all’Inter sarà necessario fare spazio nel reparto offensivo: con due cessioni, infatti, potrebbe partire l’assalto all’attaccante ex Napoli.