Mercato Inter, nome nuovo per la difesa: è un 2004 del Valencia – Sky

L’Inter attiva sul mercato e soprattutto per quanto concerne la difesa. Non è un mistero che il club nerazzurro vorrà rinfrescare la retroguardia arretrata, ecco perché si è inserito alla corsa per un 2004 del Valencia.

NUOVO NOME – L’Inter sonda il mercato dei difensori, per regalare a Chivu un nuovo innesto giovane e promettente. Non solo Giovanni Leoni, per cui la concorrenza non manca in Italia (c’è anche il Milan), ma anche per un giocatore della Liga. Come riferisce Gianluca Di Marzio, i nerazzurri sono entrati nella corsa per acquistare Cristhian Andrey Mosquera, difensore del 2004, in forza al Valencia. Il ventenne spagnolo ha un contratto in scadenza nel 2026 e nell’ultima stagione ha giocato ben 41 partite, condite anche da un gol. L’Inter si è inserita nella corsa e potrebbe presto accelerare.

Mercato ma non solo: oggi inizia l’era Chivu

NUOVA ERA – Intanto, Appiano Gentile inizia a riempirsi con la nuova gestione Cristian Chivu. Dopo la risoluzione del contratto con il Parma, con tanto di comunicato e saluti da parte dell’allenatore rumeno, il tecnico erede di Simone Inzaghi nel pomeriggio comincerà a lavorare ufficialmente alla Pinetina. Hanno già varcato i cancelli Javier Zanetti, Piero Ausilio e Dario Baccin, così come il nuovo collaboratore tecnico Angelo Palombo. Per il ruolo di vice adesso Walter Samuel è in vantaggio su Giovanni Martusciello.