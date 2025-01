Meglio dell’Inter solo il Liverpool! Tra Italia ed Europa 2 volti – CdS

Percorso dell’Inter tra campionato locale e Champions League decisamente positivo, tant’è che solamente il Liverpool ha fatto di meglio. Inoltre, la squadra di Simone Inzaghi ha due volti nettamente diversi tra Italia ed Europa.

PERCORSO – L’Inter è una delle regini indiscusse d’Europa e a confermarlo lo sono i numeri. Infatti, la squadra di Simone Inzaghi, ad un passo dalla qualificazione diretta agli ottavi di Champions League e a meno tre dal primo posto in Serie A dal Napoli (una partita da recuperare), ha solamente il Liverpool come squadra con la miglior media punti tra campionato locale e Champions League. I Reds, infatti, oltre a dominare la maxi-classifica della nuova Champions League (21 punti), stanno “governando” la Premier League (più 6 sull’Arsenal secondo e con una partita da recuperare). Le altre big, infatti, stanno arrancando. A partire dal Manchester City, che rischia la clamorosa eliminazione dalla Champions League se non vincerà contro il Bruges e in campionato è ad una distanza siderale dai Reds (-12). Altre squadre come Real Madrid e PSG, invece, se rispettivamente in Liga e in Ligue 1 viaggiano alla grande, in Champions League hanno avuto non poche difficoltà. Al contrario il Barcellona, bene in Champions ma altalenante in campionato (terzo a -7 dal Real Madrid primo).

L’Inter dai due volti tra Serie A e Champions League

DUE VOLTI – L’Inter ha dunque dimostrato di saper già governare questa nuova formula della Champions League e tra Italia ed Europa presenta praticamente due squadre diverse. In Italia, i nerazzurri sono straripanti in termini realizzativi con 51 gol in 20 partite (media del 2,55). In Europa, questa media gol scende addirittura all’1,14 visto che l’Inter ha segnato solamente otto volte in sette partite. Difensivamente parlando si nota un’altra differenza. In Italia, c’è un’Inter leggermente più ballerina (18 gol presi e 0,9 in media); in Europa, la squadra di Inzaghi è un’armata invalicabile. Solo un gol preso in sette partite (quello a Leverkusen al 90′).

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno