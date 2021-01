McKennie, infortunio in Juventus-Sassuolo! Pirlo trema in vista...

McKennie, infortunio in Juventus-Sassuolo! Pirlo trema in vista dell'Inter?

La Juventus perde McKennie per infortunio, a metà primo tempo, contro il Sassuolo. Andrea Pirlo è stato costretto a mettere in campo Aaron Ramsey. Da chiarire l’entità dell’infortunio in vista del big match con l’Inter

TEGOLA – Weston McKennie è stato costretto ad abbandondare il campo al 19’ di Juventus-Sassuolo. Il centrocampista americano ha patito un infortunio con entità ancora da chiarire. Il tecnico bianconero perde un pezzo importante del suo centrocampo ed è stato costretto ad inserire Aaron Ramsey, inizialmente lasciato in panchina proprio per recuperare le energie, in vista del big match contro l’Inter di domenica prossima.