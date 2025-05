Maxi schermo a San Siro, si sblocca una nuova fase di vendita dei biglietti per PSG-Inter!

Manca davvero poco all’appuntamento calcistico dell’anno: la finale di Champions League. Per tutti i tifosi nerazzurri che non potranno assistere a PSG-Inter a Monaco di Baviera, il club mette a disposizione un maxi schermo a San Siro. Oggi si sblocca una nuova fase di vendita dei biglietti.

EVENTO – PSG-Inter diventa l’evento calcistico dell’anno. Col trascorrere dei giorni che separano dal 31 maggio, cresce sempre di più il fermento per la finale di Champions League. Tantissimi i tifosi nerazzurri che invaderanno Monaco di Baviera, anche senza possedere il biglietto per accedere all’Allianz Arena – considerando i pochi posti a disposizione -, per sostenere la formazione di Simone Inzaghi dal vivo. Ma tanti anche quelli intenzionati a seguire il big match attraverso il maxi schermo a San Siro.

PSG-Inter, prosegue la vendita dei biglietti per il maxi schermo a San Siro

NUOVA FASE – Ieri il primo giorno utile per acquistare i biglietti per assistere a PSG-Inter dal maxi schermo previsto a San Siro. Dopo aver lasciato la precedenza agli abbonati e ai soci Inter Club, quest’oggi – mercoledì 28 maggio – si sblocca una nuova fase: quella della vendita libera. Il club nerazzurro, in merito, spiega: «Apre ora la fase di vendita libera: i biglietti saranno acquistabili da tutti fino ad esaurimento disponibilità. I biglietti saranno nominativi: non è previsto il cambio utilizzatore. Le persone con disabilità non deambulanti possono inviare la propria richiesta all’indirizzo personecondisabilita@inter.it entro le ore 15:00 di mercoledì 28 maggio. Solo i richiedenti che riceveranno conferma via e-mail – compatibilmente con la disponibilità – riceveranno le istruzioni per accedere all’evento. Importante: al termine della gara i tifosi dovranno come di consueto defluire dallo stadio, indipendentemente dal risultato della gara».