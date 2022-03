Materazzi: «Hall of Fame Inter motivo d’orgoglio. Un trofeo preferito»

Marco Materazzi è intervenuto nello show sul canale YouTube dell’Inter dedicato alla Hall of Fame, di cui è uno dei premiati del 2022. Tanti i ricordi della sua carriera in nerazzurro, specialmente la vittoria della Champions League nel 2010.

ORGOGLIO – Materazzi ha commentato così l’ingresso nella Hall of Fame e i successi che ricorda con più piacere: «Essere votato dai tifosi per me è un punto d’arrivo, un motivo d’orgoglio. Il mio trofeo preferito non può che essere la Champions League. Rivedere la vittoria del primo scudetto mi dà gioia ed emozione, anche se sapevo che sarebbe andata così. L’unico rammarico è non averla vinta contro la Roma con un San Siro pieno. Poi a Siena abbiamo riportato lo scudetto che abbiamo pienamente meritato».

DEBUTTO – Materazzi ha poi ricordato l’arrivo di Wesley Sneijder e il suo debutto contro il Milan a pochi giorni dal suo arrivo: «Io avevo già incontrato Wes con l’Ajax, sapevo chi era e speravo venisse. In quel derby di debutto aveva subito conquistato i compagni e anche i tifosi».

UNIONE – Infine Materazzi ha ricordato quale fosse il grande pregio del gruppo che, nel 2010, vinse tutto: «In allenamento bisognava dare il 100% e dare tutto anche in campo la domenica. Le grandi squadre sono così, con tanti giocatori di personalità».