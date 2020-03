Materazzi e campioni del Mondo 2006, iniziativa anti Coronavirus: i dettagli

Come annunciato da Marco Materazzi – ex difensore dell’Inter e campione del Mondo 2006 con la nazionale italiana – sul suo profilo “Instagram” ufficiale, proprio i giocatori che fecero parte di quella grandissima impresa hanno lanciato una raccolta fondi contro il Coronavirus.

INIZIATIVA – “Io insieme agli altri miei compagni Campioni del Mondo 2006 scendiamo di nuovo in campo per vincere una nuova sfida. Una raccolta fondi da destinare alla Croce Rossa Italiana per aiutare il nostro paese in emergenza al Coronavirus. Fai parte anche tu della nostra squadra: Uniti vinceremo ancora!”. Con queste messaggio Marco Materazzi, amatissimo ex difensore dell’Inter, ha voluto pubblicizzare la raccolta fondi contro l’emergenza Coronavirus che ha lanciato insieme agli ex compagni di squadra della nazionale campione del Mondo nel 2006. Per chi volesse partecipare, queste sono le informazioni aggiuntive, sempre comunicate dall’ex giocatore: “GoFundME: italiawc2006“.