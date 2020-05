Materazzi: “5 maggio alba del Triplete Inter! Vostro peggior incubo”

View this post on Instagram

E a chi ha già attaccato il disco del 5 maggio 2002 ricordo solo il 5 maggio 2010: l'alba del nostro Triplete, la notte che non è ancora finita del vostro peggiore incubo… 5/5/2010 • 🏆🇮🇹 #RomaInter #CoppaItalia #2010 #Triplete @inter 🖤💙