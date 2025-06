Martusciello perplesso sul fare da vice Chivu: Samuel in attesa – SI

LA SITUAZIONE SUL VICE ALLENATORE – In casa Inter oggi è iniziata ufficialmente l’era di Cristian Chivu. L’allenatore rumeno intorno alle 16-16.30 avvierà i primi lavori ad Appiano Gentile. Dopo aver risolto il proprio contratto con il Parma, che poche ore fa ha diramato pure un comunicato, l’allenatore si è ritrovato al centro sportivo interista. La dirigenza è presente, così come i primi nuovi collaboratori dello staff tecnico: da Angelo Palombo a Paolo Orlandoni passando per i già presenti Cecchi e Spinelli. C’è il rebus, invece, sul secondo allenatore, ossia su colui che farà da spalla a Chivu. Fino a ieri sembrava nettamente in pole Giovanni Martusciello, ma nelle ultime ore sono risalite le quotazioni di Walter Samuel. L’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, tramite un post su X, ha aggiornato sulla situazione. Ecco cos’ha detto: «Martusciello ha avuto una proposta dall’Inter per diventare il vice di Chivu, ma è ancora perplesso e non ha dato via libera in mattinata malgrado un’offerta importante. Per questo motivo il club sta virando su Samuel in attesa di una decisione definitiva».