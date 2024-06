Martinez-Inter, lui il vice Sommer! Offerta più contropartita − Sky

Josep Martinez si avvicina sempre più all’Inter. A meno di sorprese, dovrebbe essere proprio lo spagnolo il nuovo vice Sommer. C’è l’offerta dei nerazzurri.

OFFERTA – Si entra nel vivo dell’operazione Josep Martinez-Inter. Il portiere spagnolo, come riferisce Gianluca Di Marzio a Calciomercato – l’Originale su Sky Sport, è l’indiziato principale per rivestire i panni del vice Yann Sommer. L’Inter ha infatti avanzato un’offerta da 13 milioni di euro più due di bonus al Genoa, che al contempo sta trovando già altre soluzioni come Leo Roman del Real Oviedo e Suzuki del St Truiden. Ci potrebbe essere anche l’inserimento di una contropartita come Martin Satriano, che nell’ultima stagione ha giocato in prestito al Brest, conquistando una clamorosa qualificazione in Champions League.