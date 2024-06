Martinez-Inter, ci siamo! Contropartita OK: 2 opzioni di vendita − CdS

Martinez e l’Inter entro questa settimana potranno dirsi definitivamente sì. Il Genoa ha scelto la contropartita, ma c’è da capire la modalità di passaggio in Liguria.

FORMALIZZARE – Josep Martinez sarà il nuovo vice Yann Sommer e prenderà il posto in rosa di Emil Audero. Tutto fatto tra Inter e Genoa, che entro questa settimana, probabilmente già oggi, si incontreranno per definire l’operazione e formalizzare il passaggio del portiere spagnolo a Milano. Con l’entourage del giocatore l’accordo è stato trovato all’istante: Martinez firmerà un contratto di cinque anni con stipendio da 1.5 milioni di euro. L’ultimo nodo riguarda le modalità di passaggio in Liguria della contropartita Gaetano Pio Oristanio. Sarà, infatti, lui ad essere inserito nell’operazione. Due ipotesi in ballo: cessione a titolo definitivo con recompra oppure prestito.

Martinez all’Inter e Oristanio al Genoa: i dettagli

OPZIONI – Con Martinez all’Inter, Oristanio passerà appunto al Genoa. Il giovane centrocampista offensivo, dopo l’anno in rossoblù al Cagliari, vivrà un altro anno sempre in rossoblù ma tra le fila del Grifone. Il Genoa pensa pure al prestito, anche se l’Inter spinge per una cessione con diritto di recompra, come già successo lo scorso anno col trasferimento di Giovanni Fabbian al Bologna. Il prossimo anno, l’Inter potrà riprenderlo per 12 milioni di euro. Il Genoa non vuole vincoli futuri, l’Inter pensa ad una recompra massimo di 10 milioni.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno