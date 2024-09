Martinez in cerca di minuti con l’Inter: occhio al precedente Audero

Martinez cerca i primi minuti ufficiali con la maglia dell’Inter. Lo scorso anno Emil Audero, oggi al Como, dovette aspettare un bel po’.

MIGLIORAMENTI – Josep Martinez in cerca di una chance. L’Inter ancora deve scoprire il suo secondo portiere, colui che nella mente di allenatore e società dovrà diventare il primo nel giro di un paio di anni. Ma ad oggi, lo spagnolo, pagato 15 milioni di euro dal Genoa, rimane tutto da scoprire. Qualcosa in realtà si è visto durante il precampionato: ossia buona gestione della palla con i piedi, personalità e importanza in fase di costruzione. Tutte caratteristiche mostrate durante gli anni a Genova. Ma oltre ai pregi, si è notato pure qualche difetto da correggere: soprattutto sui tempi di uscita. L’amichevole contro il Pisa (in data 2 agosto), ultima apparizione dello spagnolo in maglia Inter, aveva infatti messo a nudo tale complicanza. Con Yann Sommer, molto bravo invece nel fondamentale, però può solamente crescere.

Martinez scalpita all’Inter: il precedente Audero non è positivo!

PRECEDENTE – La speranza di Martinez è di ricevere sin da subito qualche chance dopo questa sosta per le nazionali. L’Inter giocherà in sequenza contro Monza, Manchester City e Milan. Mentre a fine mese, sarà ospite sul campo dell’Udinese al Bluenergy Stadium. Per lui vale lo stesso discorso di Yann Bisseck e proprio il match di Udine potrebbe rivelarsi quello utile per vederlo dal 1′. Lo scorso anno, Emil Audero trovò i suoi primi minuti solamente il 29 novembre a Lisbona, in un Benfica-Inter di Champions League finito 3-3. Mentre in campionato, il portiere italo-indonesiano (oggi al Como), ha dovuto aspettare ben ventisei giornate prima di compiere la sua prima parata in Serie A con la maglia nerazzurra (Lecce-Inter 0-4). In mezzo la partita di Coppa Italia contro il Bologna il 20 dicembre. Insomma, Martinez spera in un minutaggio differente. D’altronde, si tratta di due situazioni completamente diverse: in quel caso Audero venne preso solo per fare il vice e nulla più, per Martinez, invece, il futuro sarà proprio a tinte nerazzurre.